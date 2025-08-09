Агент отстраненного Писарского: «Если не будет предложений, он может в Медиалиге поиграть»

Агент Владимира Писарского рассказал о будущем футболиста.

«Сейчас он просто тренируется со СКА Ростов. Но он может играть в других федерациях. Если поступит предложение из профессионального футбола, понятно, что он выберет его.

Вчера апелляционный комитет оставил в силе решение, и, скорее всего, дальше все пойдет в CAS. Что касается будущего, то Владимиру надо играть. Если не будет предложений из других стран, которые будут нас устраивать, то, наверное, он может и в Медиалиге поиграть», – сказал Алексей Бабырь.

3 июля Писарский был отстранен от футбола на 4 года, три из которых – условно. Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Впоследствии футболист подал апелляцию на это решение. В августе стало известно , что дисквалификация Писарского оставлена в силе.

В настоящий момент Писарский тренируется со СКА Ростов из WINLINE Медиалиги. СКА – клуб рэпера Басты.