Тренер «Амкала»: «Шаху будет проще во Франции, чем в Медиалиге. Его возможный приезд в Лигу 1 сравним с фурором Хвичи в первый год в «Наполи»

Константин Митрофанов оценил уровень вингера «Амкала» Шахриера Жабборова.

– В чем аргументация фразы, сказанной в интервью: «Шах готов для Лиги 1 уже сейчас»?

– Шахриер – игрок, обладающий набором футбольных качеств, которые могут позволить играть на самом высоком уровне. Отличная школа, заложенная в детском и подростковом периоде, высокая скорость, эффективный дриблинг, отменная выносливость, сильный характер, высокая игровая обучаемость.

Безусловно, ему будет проще играть в Лиге 1, чем в Медиалиге, несмотря на более высокие скорости, интенсивность и плотность игры, там, у него будет больше пространства при ведении позиционной игры. А что касается быстрых атак, он – король.

– В каких командах чемпионата Франции Шах смог бы играть?

– Считаю, для него отличным вариантом был бы «Лилль». Команда, которая раскрыла уже не одну звезду для европейского футбола. Также «Марсель», безумная поддержка болельщиков, современный подход руководителей клуба и тренеров, амбиции команды, это все, может раскрыть его талант. Приезд Шаха в Лигу 1 может быть сравним с фурором Хвичи в его первый год в «Наполи», – сказал тренер «Амкала» по физподготовке.

22-летний Жабборов выступает за «Амкал» с января 2025-го. В составе команды вингер стал чемпионом шестого сезона WINLINE Медиалиги. В рамках турниров МФЛ он провел 13 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Вингер из Узбекистана в 19 лет стал чемпионом страны, в 20 – выиграл молодежный Кубок Азии с Абдукодиром Хусановым и Аббосом Файзуллаевым, а после получил дисквалификацию на четыре года за допинг.

Шахриер участвовал на Кингс ЧМ в составе сборной Узбекистана. Жерар Пике лично обращался к агентам форварда по поводу его участия в лиге.

Шах о клубе мечты: «ПСЖ». Посадил бы в запас Хвичу. Хочу играть с Дуэ и Дембеле»