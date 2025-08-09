Защитник Никита Васильев перешел в 2Drots

Никита Васильев стал игроком 2Drots.

2Drots объявили о трансфере 22-летнего защитника.

Васильев уже дебютировал за 2D в матче Фонбет Кубка России против «Торпедо» Владимир (1:0).

Ранее Васильев выступал за «Красное Знамя» и был в академии ЦСКА.

Таблица трансферов медиафутбола