Защитник Никита Васильев перешел в 2Drots
Никита Васильев стал игроком 2Drots.
2Drots объявили о трансфере 22-летнего защитника.
Васильев уже дебютировал за 2D в матче Фонбет Кубка России против «Торпедо» Владимир (1:0).
Ранее Васильев выступал за «Красное Знамя» и был в академии ЦСКА.
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал 2Drots
