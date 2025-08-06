  • Спортс
  • Главный тренер «Орла» не пожал руку тренеру «Броуков» Кузнецову после матча. Профклуб уступил медиакоманде в Кубке России
28

Главный тренер «Орла» не пожал руку тренеру «Броуков» Кузнецову после матча. Профклуб уступил медиакоманде в Кубке России

Главный тренер «Орла» Евгений Поляков не пожал руку Дмитрию Кузнецову после игры.

«Я ждал тренера соперника. Он не пожал руку, хотя бы подошел. Он мимо меня прошел, как будто бы мы из разных видов спорта: он в футболе тренирует, а я – в баскетболе. Есть же какое-то уважение. Ну, хорошо. Молодец! Удачи ему!

Эмоции от победы самые положительные. Рад за ребят, что смогли переломить ход встречи и выиграть.

Федор Смолов сыграет в следующем матче? Я только рад, что нам удастся с Федей поработать. Может, мы ему сможем помочь забить голы, которые идут в зачет Кубка России», – сказал главный тренер «Броуков» Дмитрий Кузнецов в интервью корреспонденту Спортса’’ Данилу Гайсину.

«БроукБойз» обыграли «Орел» в первом раунде Пути Регионов Кубка России – 3:2.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
