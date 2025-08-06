2Drots уверенно обыграют «Торпедо» Вл, «Броуки» пройдут «Орел»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
Букмекеры считают, что медийные команды выйдут во 2-й раунд Пути регионов в Фонбет Кубке России.
От 2Drots ожидают уверенной победы над владимирским «Торпедо». На проход клуба Медиалиги дают 1.26, на итоговую победу гостей – 3.50.
«Броук Бойз» котируются фаворитами в матче против «Орла» с коэффициентом 1.42 на выход во 2-й раунд. На проход соперника дают 2.65.
5 августа «Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» в первом раунде со счетом 3:1.
