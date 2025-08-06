2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Кубка России, забив на последней минуте
2Drots обыграли «Торпедо» Владимир в Пути Регионов Кубка России.
Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов вышел в стартовом составе 2Drots. Матч стал для него дебютным за медиакоманду.
В заявку 2Drots не попал голкипер Дмитрий Сычев. Вратарь стал лучшим игроком прошлогоднего Кубка Лиги.
Фонбет Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд
6 августа, среда
2Drots – «Торпедо» Владимир – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Борис Фартуна (94).
2Drots: Ландаков, Васильев, Щербаков, Евтушенко, Кудряшов, Фролов, Левин, Черномырдин, Манаев, Ослоновский, Муллин.
«Торпедо» Владимир: Кулагин, Давиденко, Уткин, Вязников, Глинский, Романенко, Сиротов, Колганов, Аляпин, Пестов, Сычев.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
