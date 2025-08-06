46

Вратаря «Торпедо» Владимир выгнали из команды из-за интервью перед матчем Кубка России против 2Drots

Богдан Марков исключен из «Торпедо» Владимир перед матчем Фонбет Кубка России.

Футболист владимирского «Торпедо» ранее дал интервью, в котором заявил, что его клуб обыграет медиакоманду 2Drots: «Мы пройдем дальше. Просто переиграем их. Против 2Drots будет играть основа. Я считаю, у нас превосходство во всем. Мы более профессиональны: и в тренировочном плане, и просто в дисциплине за полем – мы более профессионально себя ведем. 2Drots тренируются 6 раз в неделю? У нас тренировки более нагрузочные, более подстроенные под каждого игрока».

Позднее Маркова выгнали из команды, исключив из командного чата.

«Поговорил с тренером по вратарям. Меня окончательно убрали. Назвали три причины.

Во-первых, якобы у меня свободный график посещения. Это не так. У меня тренировки с основой и молодежкой, я тренируюсь сразу с двумя командами. Я 12 часов на стадионе, мне даже зарплату не платят;

Во-вторых, на тренировках от меня исходит негатив. Это не так. Вообще не понимаю этой претензии. Я – третий вратарь, мне не платят зарплату, экипировку не выдают. Я себя спокойно и без негатива веду на тренировках;

В-третьих, интервью. Сказали, что это некорректное интервью, которое не согласовал с клубом. При этом похожее интервью дал Андрей Кулагин [вратарь «Торпедо» Владимир], к нему нет претензий. Владислав Аляпин [нападающий «Торпедо» Владимир] сказал в интервью, что чуть ли не завтра переходит в 2Drots, к нему тоже нет претензий. Ко мне претензии, что меня выложили на «Матч ТВ». Я туда сам себя выложил?

Мне сказали, чтобы забирал свои вещи и больше не появлялся в раздевалке. По факту выгнали только из-за интервью, но нашли левые и нефутбольные причины», – сказал Марков.

6 августа 2Drots сыграют против «Торпедо» в первом раунде Кубка России. Начало – 20:15 (мск). Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

