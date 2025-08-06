«БроукБойз» обыграли «Орел» в Кубке России – 3:2. Мазур забил победный гол дальним ударом со штрафного

«БроукБойз» выиграли у «Орла» в первом раунде Пути Регионов Кубка России.

Матч стал дебютным для нового тренера «Броуков» Дмитрия Кузнецова. Ранее специалист работал в другой медиакоманде – 2Drots.

Фонбет Кубок России, Путь регионов, 1-й раунд

6 августа, среда

«БроукБойз» – «Орел» – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Майрович (29), 1:1 – Лукша (55), 1:2 – Гогричиани (70), 2:2 – Анисимов (74), 3:2 – Музуров (83).

Удаление: Лукша («Орел», 94).

«БроукБойз» : И. Зириков, Киряков, Давыдов, Мурадов, Шершнев, Абрамян, Лобкарев, Соснин, Яковлев, Майрович, Карвальо.

«Орел» : Земсков, Хмелевский, Копылов, Черепанов, Ставцев, Сокол, Якушин, Гордиенко, Борисов, Изотов, Гогричиани.

Матч прошел в Орехово-Зуево на стадионе «​Знамя труда».

