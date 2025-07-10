«Амкал» об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Ни на что не намекаем, но ближайшие 2 месяца мы свободны, все значимые трофеи в медиафутболе уже выиграли»
«Амкал» отреагировал в соцсетях на исключение «Торпедо» из РПЛ.
«Видели, что в РПЛ сегодня появилось одно вакантное место.
Мы ни на что не намекаем, но ближайшие 2 месяца у нас свободны, а все значимые трофеи в медиафутболе мы уже выиграли.
Подумайте. Нам нужен новый вызов», – говорится в сообщении медиафутбольного клуба.
«Торпедо» исключено из РПЛ и оштрафовано на 5 млн рублей «за попытку организации договорных матчей». Экс-директор Скородумов отстранен на 10 лет, совладец Соболев – на 5.
«Да, мы нарушили. Правила дорожного движения». Как «Торпедо» исключали из РПЛ
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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