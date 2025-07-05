Леон Сабуа: «В РПЛ «Амкалу» было бы очень тяжело, но в ФНЛ, если не на первых позициях, играть можно»

Леон Сабуа оценил перспективы «Амкала» на профессиональном уровне.

«Опять же, играть можно везде. Честно сказать, в РПЛ было бы очень тяжело, но в ФНЛ , если не на первых позициях, играть можно.

У нас очень хорошая команда. Когда переходил, не знал уровень, но оказавшись внутри, понял, что команда качественная, боеспособная, все возможно.

У нас очень хорошие задатки и результаты», – сказал полузащитник «Амкала », являющийся воспитанником академии «Краснодара ».

Сегодня «Амкал» сыграет с «БроукБойз» в «Лужниках» в финале шестого сезона Winline Медиалиги.

Нас ждет великий финал Медиалиги. Возможно, определится лучшая команда в истории

Новая классика – «Броуки» с «Амкалом». В этих матчах было все: ненависть, драки, сжигание футболок