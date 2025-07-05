Леон Сабуа: «В РПЛ «Амкалу» было бы очень тяжело, но в ФНЛ, если не на первых позициях, играть можно»
Леон Сабуа оценил перспективы «Амкала» на профессиональном уровне.
«Опять же, играть можно везде. Честно сказать, в РПЛ было бы очень тяжело, но в ФНЛ, если не на первых позициях, играть можно.
У нас очень хорошая команда. Когда переходил, не знал уровень, но оказавшись внутри, понял, что команда качественная, боеспособная, все возможно.
У нас очень хорошие задатки и результаты», – сказал полузащитник «Амкала», являющийся воспитанником академии «Краснодара».
Сегодня «Амкал» сыграет с «БроукБойз» в «Лужниках» в финале шестого сезона Winline Медиалиги.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
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