Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?»

Артем Дзюба был готов сыграть за «БроукБойз» в финале Winline Медиалиги.

В решающем матче МФЛ-6 «Броуки » проиграли «Амкалу » в «Лужниках» (0:2).

Нападающий «Акрона » посетил игру и находился на бровке у скамейки «БроукБойз».

«По ходу игры Дзюба сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?» Артем , ждем в новом сезоне 😂», – написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров .

Перед финалом Дзюба пожал руку футболисту «Амкала» Чужому, с которым у него произошел конфликт в прошлом году.

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