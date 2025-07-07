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Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?»

Артем Дзюба был готов сыграть за «БроукБойз» в финале Winline Медиалиги.

В решающем матче МФЛ-6 «Броуки» проиграли «Амкалу» в «Лужниках» (0:2).

Нападающий «Акрона» посетил игру и находился на бровке у скамейки «БроукБойз».

«По ходу игры Дзюба сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?» Артем, ждем в новом сезоне 😂», – написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

Перед финалом Дзюба пожал руку футболисту «Амкала» Чужому, с которым у него произошел конфликт в прошлом году.

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Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
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