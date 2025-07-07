Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?»
Артем Дзюба был готов сыграть за «БроукБойз» в финале Winline Медиалиги.
В решающем матче МФЛ-6 «Броуки» проиграли «Амкалу» в «Лужниках» (0:2).
Нападающий «Акрона» посетил игру и находился на бровке у скамейки «БроукБойз».
«По ходу игры Дзюба сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?» Артем, ждем в новом сезоне 😂», – написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.
Перед финалом Дзюба пожал руку футболисту «Амкала» Чужому, с которым у него произошел конфликт в прошлом году.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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