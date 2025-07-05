Александр Плющенко – вратарю «Амкала» Федосу: «Да, я выиграл соревнование, когда был единственным участником. Завидуй молча!»

Фигурист Александр Плющенко считает «БроукБойз» фаворитами в финале Winline МФЛ.

– Твой предикт на финал?

– 3:1 или 3:0 в пользу «БроукБойз ». Это моя любимая медиакоманда, всегда за нее болею.

– Тебе не кажется, что «Амкал» сильнее?

– Нет, никогда так не казалось. Потому что болею за «Броуков», а «Амкал моя самая нелюбимая команда. Не нравится.

– Какие-то люди, которые тебе неприятны?

– Один есть там. Кто – не скажу. Это медиаперсонаж.

– Хочешь обратиться к нему?

– Да, я выиграл соревнование, когда был единственным участником. Завидуй молча!

– А кто это?

– Федос, – сказал Плющенко.

Напомним, что в 2022-м Александр Плющенко вместе с отцом Евгением выступал в нескольких товарищеских матчах за «БроукБойз». Они были в заявке команды на второй сезон Медиалиги , но на поле так и не вышли. Также в команде числился сводный брат Александра Николай Батурин, но он так же не сыграл за «Броуков» в МФЛ.

Кроме того, в 2024-м Евгений Плющенко говорил , что откроет совместную футбольную школу с «БроукБойз», но эти планы пока не были реализованы.