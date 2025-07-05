ФНЛ создаст турнир для любительских клубов. Пригласят команды из Крыма и Winline Медиалиги
Турнир с участием медийных и любительских клубов находится в разработке ФНЛ.
Футбольная национальная лига подготовила проект турнира, старт которого запланирован на весну 2026 года.
Ожидается участие 192 команд: 118 участников Третьей лиги, 59 – из Второй лиги Б, в том числе клубы из Крыма, 15 – от РФС, в том числе клубы Winline Медиалиги.
Цель создания нового турнира – продвижение на федеральном уровне соревнований между региональными командами.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ТАСС
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