30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»

30 тысяч билетов продали на финал шестого сезона Winline Медиалиги.

Об этом рассказал президент МФЛ Николай Осипов.

На игре, которая состоится в «Лужниках», пройдет шоу-программа, в рамках которой выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice. Также ожидается выступление секретного гостя.

В финале шестого сезона Медиалиги сегодня, 5 июля встретятся «Амкал» и «БроукБойз». Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Броуки» являются действующими чемпионами Медиалиги.

Перед финалом состоится игра за 3-е место между ФК «10» и «СиндЕкатом».

Ранее Медиалига проводила в «Лужниках» финал третьего сезона, который посетило 21 643 зрителя. Финал пятого сезона между 2Drots и «БроукБойз» посетило 27 472 зрителя на «ВЭБ Арене».

Рекорд МФЛ принадлежит финалу Кубка Лиги между «Амкалом» и 2Drots на «Газпром Арене» – 30 322 зрителя.

Нас ждет великий финал Медиалиги. Возможно, определится лучшая команда в истории

Новая классика – «Броуки» с «Амкалом». В этих матчах было все: ненависть, драки, сжигание футболок