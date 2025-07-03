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  • Президент 2Drots Некит о матче против «Динамо»: «На бровке стоит Карпин, который скептически говорил про медиафутбол, а мы чуть не забили сами себе»
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Президент 2Drots Некит о матче против «Динамо»: «На бровке стоит Карпин, который скептически говорил про медиафутбол, а мы чуть не забили сами себе»

Некит представил реакцию Валерия Карпина, если бы 2Drots забили сами себе.

«Франц отдавал пас назад, думал, что Ланда ждет. Но Ланда отходил под этот пас чуть-чуть вбок.

Я смотрел с бровки и видел, как мяч катится в пустые ворота. Мы играем при 18 тысячах зрителей. На бровке стоит специалист, который чуть-чуть скептически говорил про медиафутбол. И мы сейчас забьем сами себе? Я стою смотрю и думаю: «Хмм, вот такая ситуация...» – рассказал президент 2Drots.

В рамках турнира Media x Pro Cup «Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. 

Я посмотрел, как Карпин начал в «Динамо». Он, как всегда, электрический – даже против 2Drots

«Динамо» вынесло 2Drots в дебюте Карпина: с рекордом Гладышева, при 18 тысячах

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал 2Drots
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoНекит 2Drots
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