Карпин об отношении к медиафутболу: «Не выдергивайте из контекста! Игра со сборной – это неприемлемо. А клубы – пусть играют»
«Динамо» крупно обыграло 2Drots (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup.
– Нормальный уровень [у 2Drots]. Никого не обижая. Хорошая, нормальная команда Второй лиги.
– Вы очень специфически относились с медиафутболу и медиакомандам.
– Не выдергивайте из контекста! К командам Медиалиги – нет. Я всегда говорил про сборную. Матч сборной России и сборной Медиалиги – это неприемлемо.
А команды есть – и есть. Вам нравится – и нравится. Играют – и пусть играют.
Ну, это команда [уровня] Второй лиги. Мы в «Ростове» играли против «Форте» из Таганрога. Ну вот, [2Drots] – то же самое, – сказал главный тренер «Динамо» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.
Я посмотрел, как Карпин начал в «Динамо». Он, как всегда, электрический – даже против 2Drots
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