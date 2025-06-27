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Карпин об отношении к медиафутболу: «Не выдергивайте из контекста! Игра со сборной – это неприемлемо. А клубы – пусть играют»

Валерий Карпин дал оценку уровню 2Drots.

«Динамо» крупно обыграло 2Drots (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup.

– Нормальный уровень [у 2Drots]. Никого не обижая. Хорошая, нормальная команда Второй лиги.

– Вы очень специфически относились с медиафутболу и медиакомандам. 

– Не выдергивайте из контекста! К командам Медиалиги – нет. Я всегда говорил про сборную. Матч сборной России и сборной Медиалиги – это неприемлемо.

А команды есть – и есть. Вам нравится – и нравится. Играют – и пусть играют.

Ну, это команда [уровня] Второй лиги. Мы в «Ростове» играли против «Форте» из Таганрога. Ну вот, [2Drots] – то же самое, – сказал главный тренер «Динамо» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

Я посмотрел, как Карпин начал в «Динамо». Он, как всегда, электрический – даже против 2Drots

Кузнецов сменил Карпина в «Динамо» – по контракту на 20 минут. Вовремя попрощался с 2Drots

«Динамо» вынесло 2Drots в дебюте Карпина: с рекордом Гладышева, при 18 тысячах

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРостов
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logoДинамо Москва
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