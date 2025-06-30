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  • «Как бы Карпин ни ворчал, видно, что он гибкий. Спасибо, что позволил нам с ним сыграть». Хавбек 2Drots Слон о тренере «Динамо»
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«Как бы Карпин ни ворчал, видно, что он гибкий. Спасибо, что позволил нам с ним сыграть». Хавбек 2Drots Слон о тренере «Динамо»

Слон поблагодарил Валерия Карпина за то, что он позволил «Динамо» сыграть с 2D.

Шоу-матч состоялся на прошлой неделе в рамках Media X Pro Cup. «Динамо» обыграло 2Drots (3:0).

«Георгич – супертренер. Что бы он ни говорил, к его словам всегда прислушивались. Как бы он ни ворчал, видно, что он гибкий. Большое спасибо ему, что позволил нам с ним сыграть. 

Про сборную с ним согласен. А про матчи между клубами Карпин это и сам сказал, это общая точка зрения: иногда – можно», – отметил хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

Ранее Карпин уточнил: «Сборные должны играть со сборными, клубы – с кем угодно».

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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoДинамо Москва
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoВалерий Карпин
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