«Как бы Карпин ни ворчал, видно, что он гибкий. Спасибо, что позволил нам с ним сыграть». Хавбек 2Drots Слон о тренере «Динамо»
Слон поблагодарил Валерия Карпина за то, что он позволил «Динамо» сыграть с 2D.
Шоу-матч состоялся на прошлой неделе в рамках Media X Pro Cup. «Динамо» обыграло 2Drots (3:0).
«Георгич – супертренер. Что бы он ни говорил, к его словам всегда прислушивались. Как бы он ни ворчал, видно, что он гибкий. Большое спасибо ему, что позволил нам с ним сыграть.
Про сборную с ним согласен. А про матчи между клубами Карпин это и сам сказал, это общая точка зрения: иногда – можно», – отметил хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.
Ранее Карпин уточнил: «Сборные должны играть со сборными, клубы – с кем угодно».
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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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