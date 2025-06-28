Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»

Слон ответил Карпину по поводу сравнения 2Drots с «Форте».

– Было тяжело. Большое спасибо «Динамо», что отнеслись к нам серьезно. Ребята очень старались. Приятно понимать, насколько, действительно, может быть, ты в чем-то уступаешь или что-то можешь делать лучше, проверяешь себя.

Я после травмы, первый матч сразу с «Динамо». Сумасшедшая проверка, но вроде выдержал.

Единственная разница между прошлым матчем с «Динамо» – в отношении к игре. Ребята иногда где-то убирали ноги, береглись. Но в основном было видно, что они играют не товарищескую встречу, а контрольный матч, как это правильно в футболе называется.

Я думаю, Георгиевич их сразу предупредил, что позориться он им не позволит, поэтому у них это получилось, молодцы.

– Карпин про 2Drots сказал, что это обычная команда Второй лиги как «Форте» из Таганрога.

– Это правда. Но я считаю, что мы команда как минимум из «Золота», не «Форте», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

В четеврг «Динамо» разгромило 2Drots (3:0) на Media x Pro Cup.

Я посмотрел, как Карпин начал в «Динамо». Он, как всегда, электрический – даже против 2Drots