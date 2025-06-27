Челестини о буллиталити: «Видел подобное в 1990-х годах в США, но вживую – впервые. Мне очень понравилось»

Фабио Челестини поделился впечатлениями после крупной победы над «Амкалом».

В дебютном матче под руководством швейцарца ЦСКА разгромил медийную команду в рамках турнира Media x Pro Cup (4:0).

– Мы очень хорошо работали на сборах последние несколько дней. Мне было очень важно увидеть, как футболисты показывают себя в соревновательном режиме. И я видел хорошие моменты и отношение игроков. Несмотря на то, что это был матч против любительской команды, самым главным для нас было победить. И эту цель мы достигли.

– Вы воспринимали эту игру как тренировочную?

– Тренировка – это тренировка. Во время сборов мы усиленно тренируемся в двухразовом режиме.

– Стала ли для вас сюрпризом послематчевая серия буллиталити?

– Где-то в 1990-х годах я видел по телевизору что-то подобное в США. Но вживую я ничего такого не встречал, это впервые. Футбол – это не просто игра, сейчас это становится шоу. Сегодня мне очень понравилось (улыбается).

– Может ли Баровский претендовать на место в основе после такой уверенной игры в серии буллиталити?

– Это всего лишь товарищеский матч. Надо ежедневно работать, чтобы завоевать место в основной команде. Сегодня Николай был решительным в серии пенальти, но футбол – это совершенно другое.

– Являлся ли этот матч «просмотром» молодых игроков ПФК ЦСКА?

– Я сегодня имел возможность понаблюдать за многими в действии. Последние дни мы работаем над нашими принципами игры, над ее концепцией. И мы, конечно же, хотели бы этот матч расценивать как площадку для того, чтобы попробовать наши идеи в действии, посмотреть, как это существует в реальности, – сказал главный тренер ЦСКА.