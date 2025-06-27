1

Челестини о буллиталити: «Видел подобное в 1990-х годах в США, но вживую – впервые. Мне очень понравилось»

Фабио Челестини поделился впечатлениями после крупной победы над «Амкалом».

В дебютном матче под руководством швейцарца ЦСКА разгромил медийную команду в рамках турнира Media x Pro Cup (4:0).

– Мы очень хорошо работали на сборах последние несколько дней. Мне было очень важно увидеть, как футболисты показывают себя в соревновательном режиме. И я видел хорошие моменты и отношение игроков. Несмотря на то, что это был матч против любительской команды, самым главным для нас было победить. И эту цель мы достигли.

– Вы воспринимали эту игру как тренировочную?

– Тренировка – это тренировка. Во время сборов мы усиленно тренируемся в двухразовом режиме.

– Стала ли для вас сюрпризом послематчевая серия буллиталити?

– Где-то в 1990-х годах я видел по телевизору что-то подобное в США. Но вживую я ничего такого не встречал, это впервые. Футбол – это не просто игра, сейчас это становится шоу. Сегодня мне очень понравилось (улыбается). 

– Может ли Баровский претендовать на место в основе после такой уверенной игры в серии буллиталити?

– Это всего лишь товарищеский матч. Надо ежедневно работать, чтобы завоевать место в основной команде. Сегодня Николай был решительным в серии пенальти, но футбол – это совершенно другое.

– Являлся ли этот матч «просмотром» молодых игроков ПФК ЦСКА?

– Я сегодня имел возможность понаблюдать за многими в действии. Последние дни мы работаем над нашими принципами игры, над ее концепцией. И мы, конечно же, хотели бы этот матч расценивать как площадку для того, чтобы попробовать наши идеи в действии, посмотреть, как это существует в реальности, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoАмкал
товарищеские матчи (клубы)
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (прочее)
logoФабио Челестини
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь ЦСКА Боков назвал «особенной» игру против «Амкала» – это его любимая медиакоманда
8сегодня, 18:02
Клубы РПЛ выиграли 8 из 10 матчей у медиакоманд. Общий счет – 38:9
20сегодня, 17:18
ЦСКА выиграл первый матч при Челестини – 4:0 у «Амкала» из Медиалиги
17сегодня, 16:49
ЦСКА разгромил «Амкал» на «ВТБ Арене» (4:0) и выиграл по буллиталити – решающий буллит реализовал вратарь Баровский
79сегодня, 16:14Видео
Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Исключено, что армейцы проиграют»
4сегодня, 13:26
Главные новости
Карпин об отношении к медиафутболу: «Не выдергивайте из контекста! Игра со сборной – это неприемлемо. А клубы – пусть играют»
10сегодня, 18:51
Вратарь ЦСКА Боков назвал «особенной» игру против «Амкала» – это его любимая медиакоманда
8сегодня, 18:02
Клубы РПЛ выиграли 8 из 10 матчей у медиакоманд. Общий счет – 38:9
20сегодня, 17:18
ЦСКА разгромил «Амкал» на «ВТБ Арене» (4:0) и выиграл по буллиталити – решающий буллит реализовал вратарь Баровский
79сегодня, 16:14Видео
Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Исключено, что армейцы проиграют»
4сегодня, 13:26
Митрофанов пошутил, что медиакоманды не пустят в Кубок России: «Вы видели, как ведут диалог Осипов и Дьяков? Если серьезно, они нормальные ребята»
8сегодня, 12:34
Шама о возможности остаться в 2Drots: «Уже есть договоренность с одной из команд Медиалиги»
3сегодня, 11:19
Смирнов хотел бы видеть Шаму в 2Drots на постоянной основе: «Договорились после игры пообщаться»
сегодня, 10:16
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Профессиональному футболу есть чему поучиться у медиа в плане оформления матчей. Мы на правильном пути»
8сегодня, 08:46
Разыгрываем две футболки Кутуза. Одна их них – с матча против «Краснодара»
сегодня, 07:00Конкурс
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00