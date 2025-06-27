ЦСКА выиграл первый матч при Челестини – 4:0 у «Амкала» из Медиалиги
ЦСКА выиграл первый матч при Фабио Челестини.
49-летний швейцарский специалист возглавил команду в июне.
Сегодня армейцы разгромили «Амкал» (4:0) в Media x Pro Cup. В турнире принимают участие команды Мир РПЛ и Медиалиги.
ЦСКА одержал победу и в послематчевой серии буллитов. Решающий буллит реализовал вратарь Николай Баровский.
Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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