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ЦСКА выиграл первый матч при Челестини – 4:0 у «Амкала» из Медиалиги

ЦСКА выиграл первый матч при Фабио Челестини.

49-летний швейцарский специалист возглавил команду в июне.

Сегодня армейцы разгромили «Амкал» (4:0) в Media x Pro Cup. В турнире принимают участие команды Мир РПЛ и Медиалиги.

ЦСКА одержал победу и в послематчевой серии буллитов. Решающий буллит реализовал вратарь Николай Баровский.

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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