Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Исключено, что армейцы проиграют»

Владимир Пономарев высказался о матче ЦСКА против «Амкала».

«В какой лиге вообще этот «Амкал » играет? В Медиалиге? Это что такое? Сложно сказать даже. Наверное, можно играть такие матчи, новый тренер посмотрит футболистов. Исключено, что ЦСКА сегодня проиграет.

Проиграли тогда 2Drots? В той игре в состав всех ненужных поставили. Сейчас такого не будет, новому тренеру будет интересно, что представляет из себя команда. В общем, я за проведение этого непонятного матча», – сказал бывший защитник ЦСКА.

ЦСКА сыграет с «Амкалом» из Winline Медиалиги в Media x Pro Cup на «ВТБ Арене » 27 июня.