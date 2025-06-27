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Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Исключено, что армейцы проиграют»

Владимир Пономарев высказался о матче ЦСКА против «Амкала».

«В какой лиге вообще этот «Амкал» играет? В Медиалиге? Это что такое? Сложно сказать даже. Наверное, можно играть такие матчи, новый тренер посмотрит футболистов. Исключено, что ЦСКА сегодня проиграет.

Проиграли тогда 2Drots? В той игре в состав всех ненужных поставили. Сейчас такого не будет, новому тренеру будет интересно, что представляет из себя команда. В общем, я за проведение этого непонятного матча», – сказал бывший защитник ЦСКА.

ЦСКА сыграет с «Амкалом» из Winline Медиалиги в Media x Pro Cup на «ВТБ Арене» 27 июня.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoАмкал
ВТБ Арена
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
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