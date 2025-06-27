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Вратарь ЦСКА Боков назвал «особенной» игру против «Амкала» – это его любимая медиакоманда

Данила Боков назвал «особенной» игру против любимого медиаклуба «Амкал».

Сегодня ЦСКА разгромил «Амкал» на турнире Media x Pro Cup (4:0)

– Ты болельщик «Амкала». Как тебе игра против любимой медиакоманды?

– Особенная игра. Я был на первом матче с Lotus Music [в Медиалиге], там меня тоже спрашивали, сыграю ли я сегодня.

Я очень рад, даже не радовался, когда мы забили первый гол, из солидарности к [вратарю «Амкала»] Максиму Швагиреву. Он молодец, сыграл в том эпизоде до конца.

– Ты говорил, что следишь и за ФК «10». За кого будешь болеть в ответном полуфинале МФЛ между «Десяткой» и «Амкалом»?

– За «Амкал», потому что эту команду я больше поддерживаю.

– Как тебе подобные шоу-матчи?

– Классно, только если бы не тот подкат Прокопа против Дивеева, у меня аж сердечко застучало. Понятно, Миша – молодой игрок, ему есть что доказывать, в том числе тренерскому штабу «Амкала», но все же на поле должно быть уважение. Подкатился – дай хотя бы пятюню.

К Мише я хорошо отношусь, он классный игрок, хороший человек, но в том эпизоде его поведение меня немного смутило.

Истории с Лабубу, с заменами тоже не очень понравились. Для людей это шоу, но мы, футболисты, просто хотим играть, а динамика пропадает, – сказал вратарь ЦСКА.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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