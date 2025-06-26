18 475 зрителей пришли на игру «Динамо» – 2Drots на «ВТБ Арене». Это 4-й результат посещаемости матчей медиакоманд против РПЛ
Более 18 тысяч зрителей пришли на товарищеский матч «Динамо» – 2Drots.
Бело-голубые разгромили медийную команду (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup на «ВТБ Арене».
Во втором тайме на стадионе объявили, что на игре присутствуют 18 475 зрителей. Это четвертый результат в истории для таких матчей.
В ноябре прошлого года товарищеский матч «Динамо» – «Амкал» посетили 18 778 человек.
Рекорд посещаемости матчей между клубами РПЛ Winline Медиалиги был установлен в 2023 году также на «ВТБ Арене» – на игру «Динамо» – 2Drots пришли 22 244 человек.
Второй результат – 20 555 зрителей на матче «Краснодар» – ФК «10», который прошел на главной арене «быков» в сентябре 2024-го.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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