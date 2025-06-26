«Если Карпин боролся с «Ростовом» за чемпионство, то с «Динамо» спокойно может выиграть титул». Форвард 2D Пантера о тренере

Артем Нтумба высказался о шансах «Динамо» стать чемпионами.

– Как тебе играть против бывшего тренера?

– Прекрасно. Хотелось, чтобы он был не бывшим тренером, а настоящим.

Это товарищеский матч. Хочется делать праздник для болельщиков. Конечно, хотелось показать себя, но не получилось.

– Ты мог забить в конце. Почему не получилось?

– К сожалению, не смог. Хотел передачу отдать, но не до конца получилось.

– У тебя было желание что-то доказать?

– Были обычные чувства. Не перегорел. Не было дикого желания кому-то что-то доказывать. Подошел в боевом настроении.

«Динамо » – топовая команда. Думаю, будут бороться за чемпионство. Если Карпин боролся с «Ростовом » за чемпионство, то с «Динамо» с таким составом он может спокойно выиграть чемпионат, – сказал нападающий 2Drots в интервью корреспонденту Спортса ’’ Екатерине Бурделовой.

Ранее Пантера выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина .

«Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти.

Карпин часто троллил Медиалигу – теперь дебютирует за «Динамо» с 2Drots

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