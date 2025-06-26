«Если Карпин боролся с «Ростовом» за чемпионство, то с «Динамо» спокойно может выиграть титул». Форвард 2D Пантера о тренере
– Как тебе играть против бывшего тренера?
– Прекрасно. Хотелось, чтобы он был не бывшим тренером, а настоящим.
Это товарищеский матч. Хочется делать праздник для болельщиков. Конечно, хотелось показать себя, но не получилось.
– Ты мог забить в конце. Почему не получилось?
– К сожалению, не смог. Хотел передачу отдать, но не до конца получилось.
– У тебя было желание что-то доказать?
– Были обычные чувства. Не перегорел. Не было дикого желания кому-то что-то доказывать. Подошел в боевом настроении.
«Динамо» – топовая команда. Думаю, будут бороться за чемпионство. Если Карпин боролся с «Ростовом» за чемпионство, то с «Динамо» с таким составом он может спокойно выиграть чемпионат, – сказал нападающий 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Ранее Пантера выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина.
«Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти.
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