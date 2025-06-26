Карпин впервые встретился с медийной командой – выиграл с «Динамо» у 2Drots (3:0). Тренер был против подобных матчей со сборной, но допускал на уровне клубов

Валерий Карпин впервые встретился с медийной командой в рамках товарищеской игры.

«Динамо» под руководством 56-летнего тренера разгромило 2Drots (3:0) на турнире Media x Pro Cup.

До этого Карпин-тренер не встречался с медиакомандами ни в «Ростове », ни в сборной России.

Возможность проведения шоу-матча сборной против команды Медиалиги регулярно обсуждалась в СМИ, однако эта идея так и не была реализована.

Сам Карпин неоднократно выступал против того, чтобы сборная участвовала в подобных матчах, но допускал подобные встречи на уровне клубов.

Также несколько раз поднималась тема о проведении товарищеской игры между «Ростовом» и СКА, который сейчас играет в Медиалиге, но и в этом случае до конкретики дело не дошло.

Отметим, что сегодняшняя игра с 2Drots стала первой для Карпина в роли главного тренера «Динамо» после назначения 13 июня.

Карпин часто троллил Медиалигу – теперь дебютировал за «Динамо» с 2Drots