«Я хочу, чтобы Карпин стал чемпионом с «Динамо». Кузнецов поддержал нового тренера бело-голубых
Сегодня бело-голубые разгромили медийную команду 2Drots (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup на «ВТБ Арене».
– Великолепное шоу. «Динамо» умеет. Огромное спасибо клубу и Валерию Георгиевичу. Я знал, что он не пойдет на это [разрешит стать временным тренером «Динамо»]. Но он пошел, и за это спасибо ему.
– Он не звал вас в штаб?
– Какой штаб, ребят, это неэтично даже спрашивать. Мы же знаем, зачем я здесь – чтобы делать шоу. Всем понравилось. Я рад, что можно делать праздник для людей из игр между медийными и профессиональными командами.
– Как вы думаете, Валерий Георгиевич в новом сезоне станет чемпионом с «Динамо»?
– Я хочу, чтобы он стал чемпионом и «Динамо» после долгого перерыва выиграло чемпионат.
– Этот матч может поспособствовать тому, чтобы он полюбил медиафутбол?
– Навряд ли, – смеясь сказал бывший главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.
В товарищеском матче между «Динамо» и 2D Кузнецов на 20 минут стал тренером клуба РПЛ, сменив Карпина.