«Я хочу, чтобы Карпин стал чемпионом с «Динамо». Кузнецов поддержал нового тренера бело-голубых

Дмитрий Кузнецов пожелал Валерию Карпину выиграть чемпионат России с «Динамо».

Сегодня бело-голубые разгромили медийную команду 2Drots (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup на «ВТБ Арене».

– Великолепное шоу. «Динамо» умеет. Огромное спасибо клубу и Валерию Георгиевичу. Я знал, что он не пойдет на это [разрешит стать временным тренером «Динамо»]. Но он пошел, и за это спасибо ему.

– Он не звал вас в штаб?

– Какой штаб, ребят, это неэтично даже спрашивать. Мы же знаем, зачем я здесь – чтобы делать шоу. Всем понравилось. Я рад, что можно делать праздник для людей из игр между медийными и профессиональными командами.

– Как вы думаете, Валерий Георгиевич в новом сезоне станет чемпионом с «Динамо»?

– Я хочу, чтобы он стал чемпионом и «Динамо» после долгого перерыва выиграло чемпионат.

– Этот матч может поспособствовать тому, чтобы он полюбил медиафутбол?

– Навряд ли, – смеясь сказал бывший главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

В товарищеском матче между «Динамо» и 2D Кузнецов на 20 минут стал тренером клуба РПЛ, сменив Карпина.