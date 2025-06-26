«Первый матч тренера сборной России – и сразу против нас. Мы живем лучшую жизнь». Президент 2Drots Жека об игре с «Динамо»

Жека поделился эмоциями после матча с «Динамо».

«Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти.

– Как тебе сегодняшняя игра против «Динамо»?

– Мне все понравилось. Самое главное, что была самоотдача от пацанов. Проявили характер, имели моменты. Думаю, болельщики довольны всем, кроме результата.

– Карпин дебютировал в «Динамо» в матче с вами. Какие у тебя ощущения?

– Это офигенно. Я сегодня сидел и просто благодарил за все, что происходит в моей в жизни. Большой стадион, играем против «Динамо». Так сложилось, что это первый матч тренера сборной России – и сразу против 2Drots.

Мы живем лучшую жизнь. Я просто благодарен и счастлив, что это все происходит, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса ’’ Екатерине Бурделовой.

Валерий Карпин дебютировал на посту главного тренера бело-голубых в матче с 2Drots.