  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Первый матч тренера сборной России – и сразу против нас. Мы живем лучшую жизнь». Президент 2Drots Жека об игре с «Динамо»
3

«Первый матч тренера сборной России – и сразу против нас. Мы живем лучшую жизнь». Президент 2Drots Жека об игре с «Динамо»

Жека поделился эмоциями после матча с «Динамо».

«Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти.

– Как тебе сегодняшняя игра против «Динамо»?

– Мне все понравилось. Самое главное, что была самоотдача от пацанов. Проявили характер, имели моменты. Думаю, болельщики довольны всем, кроме результата.

Карпин дебютировал в «Динамо» в матче с вами. Какие у тебя ощущения?

– Это офигенно. Я сегодня сидел и просто благодарил за все, что происходит в моей в жизни. Большой стадион, играем против «Динамо». Так сложилось, что это первый матч тренера сборной России – и сразу против 2Drots.

Мы живем лучшую жизнь. Я просто благодарен и счастлив, что это все происходит, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Валерий Карпин дебютировал на посту главного тренера бело-голубых в матче с 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин впервые встретился с медийной командой – выиграл с «Динамо» у 2Drots (3:0). Тренер был против подобных матчей со сборной, но допускал на уровне клубов
8сегодня, 18:35
«Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти
47сегодня, 18:15Видео
Главные новости
«Если Карпин боролся с «Ростовом» за чемпионство, то с «Динамо» спокойно может выиграть титул». Экс-игрок «Ростова» Пантера о тренере
2 минуты назад
«Я хочу, чтобы Карпин стал чемпионом с «Динамо». Кузнецов поддержал нового тренера бело-голубых
12 минут назад
18 475 зрителей пришли на игру «Динамо» – 2Drots на «ВТБ Арене». Это 4-й результат посещаемости матчей медиакоманд против РПЛ
642 минуты назад
Карпин впервые встретился с медийной командой – выиграл с «Динамо» у 2Drots (3:0). Тренер был против подобных матчей со сборной, но допускал на уровне клубов
8сегодня, 18:35
«Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти
47сегодня, 18:15Видео
«У 2Drots премиальные даже за поражение, если проиграем в один гол. Если выиграем – четверные». Хавбек 2D Фрол о матче с «Динамо»
2сегодня, 16:46
Шакир – игрок СКА. Это пятый клуб для форварда в Медиалиге
сегодня, 15:56
«Дайте Березуцкому поработать. Челестини приехал в новую страну, наверное, и футболистов-то наших не знает». Кузнецов о тренере ЦСКА
25сегодня, 15:29
Кузнецов не пожмет руку двум людям из 2Drots: «Один из них Берсанов. Потом узнаете, кто второй»
1сегодня, 14:22
Экс-форвард «Рубина» и «Ротора» Муллин сыграет за «Броуков» в полуфинале Медиалиги
5сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00