Кузнецов не пожмет руку двум людям из 2Drots: «Один из них Берсанов. Потом узнаете, кто второй»

Дмитрий Кузнецов рассказал об отношении к игрокам 2Drots после ухода из клуба.

– Вы не раз называли игроков 2Drots своими детьми...

– Я просто старался работать с ними как в РПЛ, но не забывал про человеческие взаимоотношения. Интересовался всегда, как у кого дома дела, помогал, как мог. До сих пор отправляю некоторых в пионерлагеря, чтобы они могли заработать. Это жизнь. Неприятно лишь то, что некоторые, кто остался в команде после моего ухода, начинают в негативном ключе сравнивать меня с кем-то, говорить, что стало лучше.

Негатив полился только после моего ухода. Это говорит о трусости некоторых людей, которые сейчас находятся в команде, и некоторой не профессиональности футболистов. Я даже жалею, что с ними работал. Думаю, после моих слов они поймут, о ком я говорю. Но большинству огромное уважение и почет за проведенную вместе работу.

– Вы говорили, что двум людям из команды не пожмете руку? Кто эти люди?

– Один из них Берсанов, да (тренер-аналитик 2Drots – Спортс ’‘). Потом узнаете, кто второй, – сказал экс-тренер 2Drots.

Ранее Дмитрий Кузнецов покинул 2Drots. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го.

Напомним, Кузнецов станет главным тренером «Динамо» на 20 минут матча с 2Drots.