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Некит: «Осколков грозился, что если мы не согласимся повысить зарплату, то они с Кузнецовым уедут в «Енисей»

Некит заявил, что Альберт Осколков шантажом выбивал повышение зарплаты.

«Мы вчетвером обсуждали контракты Кузнецова и Осколкова. Альберт Николаевич сказал, что хочет определенную сумму. Мы сказали, что ее точно не будет. Альберт Николаевич грозился, что если мы не согласимся, они с Викторовичем уедут в «Енисей».

Когда Альберт Николаевич уходил в туалет, нам Викторович сказал: «Пацаны, пожалуйста, согласитесь. Вообще ##### [все равно], у меня будет БК, я из него буду ему платить». Мы спросили, уверен ли он. Он сказал да.

А еще больше жести, что Альберт Николаевич это все себе выбивал шантажом, пытался решить, с кем мы должны подписывать наш спонсорский контракт. Раскрывать все карты глупо, потому что это сразу становится каким-то ОПГ», – сказал президент 2Drots.

Напомним, Дмитрий Кузнецов и весь тренерский штаб покинули 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
брань
logoWinline Медиалига
Альберт Осколков
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