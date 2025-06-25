Генич прокомментирует дебютный матч Карпина в «Динамо». Бело-голубые сыграют против 2Drots

Константин Генич прокомментирует первый матч Валерия Карпина в «Динамо».

По информации издания «Спорт-Экспресс», Константин Генич прокомментирует дебютный матч Валерия Карпина в «Динамо».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене».

«Будет на их совести». Карпин обвинил «Матч ТВ» в пропаганде против совмещения «Динамо» и сборной