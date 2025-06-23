Дмитрий Ефремов получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что напомнил о настоящем медиафутболе, когда о нем все забыли

Дмитрий Ефремов признан добряком недели в Winline МФЛ.

«СиндЕкат», за который выступает полузащитник, обыграл «БроукБойз » в первом полуфинале Медиалиги (2:2, 4:3 Б).

30-летний хавбек не стал участвовать в скандалах и потасовках , которыми была омрачена игра, и показал яркий перформанс – и на поле, и за его пределами.

Перед игрой Ефрем покрасил волосы в красно-черный – это цвета его бывшего клуба, принципиального соперника «Броуков» «Амкала ».

В первом тайме Дмитрий не реализовал пенальти, однако исправился после перерыва, забив с игры – этот гол вывел «СиндЕкат» вперед.

Гол полузащитник посвятил своей дочери, которая болела за папу вместе с болельщиками «СиндЕката » в Екатеринбурге.

После этого девочка записала ему ответ : «Папочка, спасибо! Я люблю тебя!»

Основное время завершилось вничью, игра перешла в серию буллиталити. Ефремов реализовал буллит, а «СиндЕкат» одержал победу и подходит к ответной игре с минимальным преимуществом.

Ответный матч между «Броуками» и «СиндЕкатом» состоится 29 июня на «Лукойл Арене», начало – в 17:00 по московскому времени.

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