Дмитрий Ефремов получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что напомнил о настоящем медиафутболе, когда о нем все забыли
«СиндЕкат», за который выступает полузащитник, обыграл «БроукБойз» в первом полуфинале Медиалиги (2:2, 4:3 Б).
30-летний хавбек не стал участвовать в скандалах и потасовках, которыми была омрачена игра, и показал яркий перформанс – и на поле, и за его пределами.
Перед игрой Ефрем покрасил волосы в красно-черный – это цвета его бывшего клуба, принципиального соперника «Броуков» «Амкала».
В первом тайме Дмитрий не реализовал пенальти, однако исправился после перерыва, забив с игры – этот гол вывел «СиндЕкат» вперед.
Гол полузащитник посвятил своей дочери, которая болела за папу вместе с болельщиками «СиндЕката» в Екатеринбурге.
После этого девочка записала ему ответ : «Папочка, спасибо! Я люблю тебя!»
Основное время завершилось вничью, игра перешла в серию буллиталити. Ефремов реализовал буллит, а «СиндЕкат» одержал победу и подходит к ответной игре с минимальным преимуществом.
Ответный матч между «Броуками» и «СиндЕкатом» состоится 29 июня на «Лукойл Арене», начало – в 17:00 по московскому времени.
«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.