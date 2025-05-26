Павел Яковлев получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что помирил Кузнецова и Агуэйро

Павел Яковлев признан добряком недели по итогам 6-го тура Winline МФЛ.

Атакующий полузащитник «БроукБойз» стал очередным лауреатом премии «Добряк на вайбе», учрежденной Спортсом’’ и Медиалигой .

«Броуки » в 6-м туре одержали победу над 2Drots и досрочно гарантировали себе выход в 1/4 финала.

По завершении матча бразильский полузащитник «БроукБойз» Лукас Агуэйро, получивший во втором тайме красную карточку, подбежал к скамейке «дротов» и крикнул в ее сторону Puta (с испанского – «шлюха»).

Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов попытался догнать бразильца, но вмешалась служба безопасности. Конфликта удалось избежать, Лукас в сопровождении охраны ушел в раздевалку.

Павел Яковлев на правах капитана «Броуков» затем пришел в раздевалку 2Drots и извинился перед Кузнецовым. После этого он вернулся в раздевалку своей команды и заставил Агуэйро выйти к Кузнецову и принести извинения.

В итоге Лукас и Кузнецов поговорили на испанском языке, бразилец извинился перед тренером «самураев».

«Мне стыдно, что у нас человек подбежал и, как мне сказал Викторович, крикул Puta или Suck my dick человеку, который сделал больше, чем мы все вместе взятые в этой лиге, в этой жизни и в футболе в частности», – объяснил свой поступок Яковлев.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.