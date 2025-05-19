Николай Осипов получил премию «Добряк на вайбе» – за умение признавать ошибки и быть горой за своих

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов признан добряком недели по итогам тура.

В этот раз редакция Медиафутбола на Спортсе’’ самостоятельно выбрала очередного лауреата премии «Добряк на вайбе».

В стартовом матче 5-го тура МФЛ между Lit Energy и ФК «10» произошел скандал : судьи не засчитали гол игрока команды Михаила Литвина Даниила Хайрулина после буллита в послематчевой серии.

Взятие ворот было отменено в связи с тем, что вратарь «Десятки» Владислав Федотов зацепил мяч ногой, когда его обыгрывал хавбек Lit Energy .

Несмотря на то, что Хайрулин остался с мячом и забил, главный арбитр Дмитрий Жилинский принял решение не засчитывать гол. В итоге ФК «10» одержал победу в серии.

По завершении игры представители LE, включая самого Литвина, обратились к техническому директору Дмитрию Кортаве, утверждая, что в предудыщих случаях голы в подобных ситуациях засчитывались. В послематчевых интервью Литвин и другие представители Lit Energy критиковали как судейство, так и все руководство лиги.

В результате Осипов признал ошибку с незасчитанным голом. Глава лиги снял ответственность с судьи Жилинского и взял на себя, отметив, что правило исполнения буллитов разрабатывали он сам вместе с Кортавой.

Осипов пообещал, что правило будет доработано, а также заявил о готовности выплатить футболистам LE премиальные, которые они бы получили в случае победы.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы отмечаем доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждаем награду самому достойному.

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