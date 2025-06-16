Азамат Мусагалиев получил премию «Добряк на вайбе» – за упорство, лояльность и веру в свою команду

Азамат Мусагалиев признан добряком недели в Winline МФЛ.

ФК «10», основателем и президентом которого является комик, впервые в истории пробился в полуфинал Медиалиги.

Для этого «Десятке» потребовалось шесть попыток – после неудач в предыдущих сезонах МФЛ и Кубке Лиги.

Мусагалиев всегда тяжело переживал поражения своей команды, а частые вылеты в 1/8 финала стали мемом не только в медиафутбольном комьюнити, но и внутри коллектива.

Галерея депрессии Мусагалиева

Тем не менее Азамат никогда не допускал публичных высказываний по поводу возможного закрытия команды. Он продолжал вкладывать в «Десятку» средства и уделять внимание, посещая практически все матчи.

После долгожданного выхода в полуфинал президент «Десятки» признался, что проект ФК «10» – не попытка реализовать личные амбиции. Во всех интервью он благодарил игроков, тренеров и коллектив команды.

«Я своих личных целей не преследую. И наград личных для меня не существует и быть не может. Просто хочется видеть радость на лицах ребят», – сказал руководитель клуба в интервью Спортсу’’.

В 1/2 финала МФЛ ФК «10» встретится с «Амкалом». Первый матч состоится 22 июня, ответный – 29-го.

Клуб Мусагалиева впервые в полуфинале Медиалиги: размотали 10:1. Сыграют в «Лужниках»