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Алексей Гасилин получил премию «Добряк на вайбе» – за футбольное перерождение и фееричный камбэк «Банки»

Алексей Гасилин признан добряком недели в Winline МФЛ.

В шестом сезоне Медиалиги бывший нападающий «Зенита» совмещает роли спортивного директора и игрока «Альфа-Банки».

В матче 1/8 финала команда Гаса уступала «Тандему» 1:4 и 2:5, но сумела отыграться в концовке и перевести игру в серию буллиталити.

Вышедший на замену Гасилин за три минуты до конца чистого времени матча при счете 2:5 забил красным мячом – гол им засчитывается за два.

Сразу после гола Алексей собрал команду в кругу и обратился к партнерам: «Десять команд вылетели – они в вас не верили, а я в вас верю, президенты верят! Мы вытащим эту игру!»

После речи Гаса «Банка» действительно отыгралась: Никита Танков сравнял счет за две минуты до конца – 5:5 и серия буллиталити. В ней точнее были футболисты «Тандема» – 4:3.

Несмотря на поражение и вылет, Гасилин пообещал, что «Банка» станет еще сильнее: «Спонсоры, готовьте деньги. Я соберу такую команду, которая вам не снилась».

А второй руководитель клуба Фил Воронин не скрывал восхищения после перформанса своего партнера: «Горжусь Гасом, человек просто переродился, какой красавчик, лучший человек на свете».

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

«Банка», я люблю тебя

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Добряк на вайбе
logoФил Воронин
Никита Танков
logoWinline Медиалига
logoФК Тандем
logoАлексей Гасилин
logoАльфа-Банка
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