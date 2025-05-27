«Динамо» создаст медиафутбольный турнир и сыграет в нем. Участие примет еще один клуб РПЛ

«Динамо» создаст новый медиафутбольный турнир.

Матчи пройдут на «ВТБ Арене» в конце июня.

В турнире примут участие «Динамо», еще один клуб РПЛ и медиафутбольные команды.

В 2023-м «Динамо» подписало контракт о совместном с «Амкалом» проведении Московского Кубка Селебрити. В 2024-м турнир не состоялся. Теперь «Динамо» самостоятельно организует турнир.

В сезоне-2024/25 «Динамо» заняло 5-е место в Мир РПЛ.