Новый тренер 2Drots Смирнов: «Люблю агрессивный футбол. В идеале – микс «Ливерпуля» и «Барселоны»
Дмитрий Смирнов рассказал о своей футбольной философии.
«Люблю агрессивный футбол, давление, контроль мяча. Скажу откровенно – не всегда получается. Но, если контингент футболистов собран под атакующий футбол, любому тренеру будет в кайф его ставить.
Естественно – это переходные фазы, как можно быстрее забрать мяч. В идеале – микс «Ливерпуля» и «Барселоны», – сказал главный тренер 2D.
Ранее Дмитрий Смирнов возглавил 2Drots.
Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах», где он входил в штаб Василия Березуцкого. 14 июня Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам.
Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.
В 2Drots Смирнов сменит Дмитрия Кузнецова, покинувшего клуб 7 июня.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал 2Drots
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