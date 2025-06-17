Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов стал главным тренером 2Drots
2Drots объявили нового главного тренера.
Команду возглавил Дмитрий Смирнов, ранее работавший в Fight Nights.
Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах», где он входил в штаб Василия Березуцкого.
14 июня Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам.
Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.
В 2Drots Смирнов сменит Дмитрия Кузнецова, покинувшего клуб 7 июня.
Смирнов как футболист выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Терек», тульский «Арсенал» и другие клубы.
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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
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