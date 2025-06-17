Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов стал главным тренером 2Drots

2Drots объявили нового главного тренера.

Команду возглавил Дмитрий Смирнов , ранее работавший в Fight Nights .

Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах », где он входил в штаб Василия Березуцкого.

14 июня Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам.

Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.

В 2Drots Смирнов сменит Дмитрия Кузнецова, покинувшего клуб 7 июня.

Смирнов как футболист выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Терек», тульский «Арсенал» и другие клубы.

За что Кузнецова уволили из 2Drots? Будет новый тренер впервые за 4 года

Игроки забивали на тренировки, был конфликт с аналитиком. Новые детали увольнения Кузнецова