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Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов стал главным тренером 2Drots

2Drots объявили нового главного тренера.

Команду возглавил Дмитрий Смирнов, ранее работавший в Fight Nights

Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах», где он входил в штаб Василия Березуцкого.

14 июня Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам.

Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.

В 2Drots Смирнов сменит Дмитрия Кузнецова, покинувшего клуб 7 июня.

Смирнов как футболист выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Терек», тульский «Арсенал» и другие клубы.

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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
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