«Выиграть Кубок Лиги и минимум дойти до клуба РПЛ в Кубке России». Некит о задачах для нового тренера 2Drots

Некит поделился ожиданиями от работы с новым тренерским штабом 2Drots.

«К матчу против «Динамо» есть внутренние задачи, но понятно, когда ты 10-11 дней тренируешь команду, будет очень трудно что-то свое навязать «Динамо». В этом матче мы верим в удачу, в чудеса 2Drots.

Кубок России: задача дойти до команды РПЛ. Такого никто не делал? Будем пытаться. Мы остановились в шаге в матче против «Химок». Повторить результат – неудовлетворительно, минимум команда РПЛ.

Команда и состав будет подбираться – #######. Амбиции – #######. Кубок Лиги – задача выиграть», – сказал президент 2D.

Ранее сообщалось , что Дмитрий Смирнов стал новым главным тренером 2Drots.

Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах», где он входил в штаб Василия Березуцкого.