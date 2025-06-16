Карпин о том, стал ли бы он обсуждать назначение в ЦСКА: «Нет. Потому что нет»

Валерий Карпин заявил, что не стал бы главным тренером ЦСКА.

В пятницу московский клуб объявил о заключении соглашения с 56-летним специалистом. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

– ЦСКА объявил об уходе Марко Николича. Ожидали такое развитие событий?

– Для меня это стало удивлением.

– Если бы ЦСКА вышел на вас и предложил поговорить о контракте, как отреагировали бы?

– Никак. Нет.

– Почему?

– Потому что. Потому что нет, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.