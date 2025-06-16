Карпин о том, стал ли бы он обсуждать назначение в ЦСКА: «Нет. Потому что нет»
Валерий Карпин заявил, что не стал бы главным тренером ЦСКА.
В пятницу московский клуб объявил о заключении соглашения с 56-летним специалистом. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.
– ЦСКА объявил об уходе Марко Николича. Ожидали такое развитие событий?
– Для меня это стало удивлением.
– Если бы ЦСКА вышел на вас и предложил поговорить о контракте, как отреагировали бы?
– Никак. Нет.
– Почему?
– Потому что. Потому что нет, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28303 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости