Дмитрий Губерниев высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

56-летний специалист подписал контракт с московским клубом до 2028 года.

– Назначение Карпина вызвало разные эмоции у людей.

– Совершенно не важно, какие у нас всех эмоции. Важно, что «Динамо» сделало свой выбор. Карпин как тренер чемпионом страны не становился. Потому пожелаем ему всяческих удач.

– Думаете, теперь Карпин чемпионом с «Динамо» станет?

– Я могу сказать, что станет, а «Зенит », «Краснодар », ЦСКА и «Спартак » скажут, что не станет. Так что рассудит чемпионат. По крайней мере, назначение интересное. Все это обсуждают. Посмотрим, каким будет «Динамо ».

– Насколько правильно, что Карпин будет совмещать посты в сборной и «Динамо»?

– Какой смысл сейчас об этом говорить, когда сборная играет полтора матча в год? Тренирует – и прекрасно. Если бы мы играли в отборочном цикле – это одна история. Поскольку мы не играем – история другая. Он совмещал и будет совмещать. Получает тренерскую практику – без проблем, – сказал комментатор «Матч ТВ».