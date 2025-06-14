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Губерниев о совмещении Карпина: «Какой смысл сейчас об этом говорить, когда сборная играет полтора матча в год? Тренирует – и прекрасно. Получает практику – без проблем»

Дмитрий Губерниев высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

56-летний специалист подписал контракт с московским клубом до 2028 года. 

– Назначение Карпина вызвало разные эмоции у людей.

– Совершенно не важно, какие у нас всех эмоции. Важно, что «Динамо» сделало свой выбор. Карпин как тренер чемпионом страны не становился. Потому пожелаем ему всяческих удач.

– Думаете, теперь Карпин чемпионом с «Динамо» станет?

– Я могу сказать, что станет, а «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» скажут, что не станет. Так что рассудит чемпионат. По крайней мере, назначение интересное. Все это обсуждают. Посмотрим, каким будет «Динамо».

– Насколько правильно, что Карпин будет совмещать посты в сборной и «Динамо»?

– Какой смысл сейчас об этом говорить, когда сборная играет полтора матча в год? Тренирует – и прекрасно. Если бы мы играли в отборочном цикле – это одна история. Поскольку мы не играем – история другая. Он совмещал и будет совмещать. Получает тренерскую практику – без проблем, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?12530 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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