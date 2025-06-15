«Кричали, что на 140-миллионную страну не можем найти 20 игроков. А сейчас оказывается, что на 140-миллионную страну не можем найти тренера для сборной без клуба». Лахиялов о Карпине
Шамиль Лахиялов недоволен разрешением Валерию Карпину тренировать две команды.
«Если вы помните, когда вы мне задавали вопрос по поводу ухода Карпина из «Ростова», то я не исключал, что может быть расписана комбинация, при которой Карпин возглавит «Динамо» по окончании сезона. Так и произошло.
Скорее всего, это партейка была разыграна еще полгода назад. Немножко удивляет, конечно, позиция РФС по поводу совмещения постов главным тренером сборной. Я являюсь ярым противником такой практики. Мы кричали, что на 140-миллионную страну не можем найти 20 футболистов. А сейчас оказывается, что на 140-миллионную страну не можем найти тренера для сборной, который не был бы обременен контрактными обязательствами с клубом», – сказал экс-форвард «Ахмата» и нынешний президент «Легион-Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?20687 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
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