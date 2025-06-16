Кузнецов о тренере для ЦСКА: «Николич, на которого надежды возлагали, убежал. Березуцкие уже были. Чем был плох Федотов?»

Дмитрий Кузнецов высказался о кандидатах на пост главного тренера ЦСКА.

«Наверно, должен быть смысл в этом приглашении Челестини какой-то. Или на перспективу, или как-то… В еврокубках мы не участвуем. Играя во внутреннем чемпионате, приглашать дорогостоящего специалиста, которого мы срываем со своего места, где он что-то выиграл, думаю, неправильно. Надо давать шанс российским специалистам.

Что касается Василия Березуцкого – я не против этого назначения, но Березуцкие же уже были в ЦСКА. В одну реку два раза входить будем? Или вы скажете, что опыта набрался? Нужно давать шанс кому-то другому.

Федотов – чем плох? Объясните мне, чем был Федотов плох? Я до сих пор не понимаю. Наш специалист, набирался опыта, ЦСКА при нем прогрессировал, играл в хороший, симпатичный футбол.

Пришел Николич, на которого надежды возлагали – он взял и убежал. Может быть, Николич ушел из-за трансферов? Одно и то же происходит. Тому не дали, тому не дали, тому не дали – так и будут бегать из одного клуба в другой. Чехарда.

Что касается Гусева – почему не дать шансы? Мы что, теряем что-то? Ничего не теряем. Надо шанс давать своим специалистам. Мы все кричим, что у нас очень хорошая тренерская школа, а шанс не даем», – сказал экс-капитан армейцев и бывший главный тренер 2Drots.