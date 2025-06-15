«Давно говорю, что в России нет хороших тренеров. ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца». Попов о поисках армейцев

Алексей Попов считает, что ЦСКА лучше найти иностранца на пост главного тренера.

– ЦСКА остался без тренера. Как считаете, стоит армейцам вновь искать иностранного специалиста или лучше сконцентрировать внимание на россиянах?

– Я давно говорю, что в России нет хороших тренеров, поэтому ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца, – сказал бывший игрок «Рубина» и «Амкара».

Ранее появилась информация , что новым тренером армейцев станет швейцарский специалист Фабио Челестини . Он заменит сербского тренера Марко Николича, ушедшего из московского клуба в греческий АЕК.

Сообщалось, что ЦСКА контактировал и с другими иностранными тренерами. В Италии утверждали, что президент клуба Евгений Гинер заинтересован в приглашении Фабио Каннаваро.