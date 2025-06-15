«Давно говорю, что в России нет хороших тренеров. ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца». Попов о поисках армейцев
Алексей Попов считает, что ЦСКА лучше найти иностранца на пост главного тренера.
– ЦСКА остался без тренера. Как считаете, стоит армейцам вновь искать иностранного специалиста или лучше сконцентрировать внимание на россиянах?
– Я давно говорю, что в России нет хороших тренеров, поэтому ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца, – сказал бывший игрок «Рубина» и «Амкара».
Ранее появилась информация, что новым тренером армейцев станет швейцарский специалист Фабио Челестини. Он заменит сербского тренера Марко Николича, ушедшего из московского клуба в греческий АЕК.
Сообщалось, что ЦСКА контактировал и с другими иностранными тренерами. В Италии утверждали, что президент клуба Евгений Гинер заинтересован в приглашении Фабио Каннаваро.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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