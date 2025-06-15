Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Я против любого иностранца, у нас что, свои тренеры хуже, зачем себя унижать? Кто он такой, кого тренировал, где играл? Кот в мешке, команда посыплется»

Владимир Пономарев раскритиковал ЦСКА за выбор в пользу Фабио Челестини.

Ранее сообщалось , что швейцарский тренер и московский клуб согласовали контракт по схеме «2+1».

– Как относитесь к такому выбору?

– Я его не понимаю. Зачем этот тренер нужен? С выбором наставника в ЦСКА идет какая-то чехарда. То писали про Каннаваро. Теперь Челестини. Такое ощущение, что клубу просто все равно кого назначить.

Кто он такой? Я вообще не знаю такую фамилию. Кого он тренировал? Где играл?

– Последним местом работы Челестини был «Базель», где он в прошлом году сделал золотой дубль. В основном он тренировал швейцарские клубы, и результаты у него есть.

– Да, но «Базель» – это Швейцария. Что там за чемпионат? Слабый. Даже наш Чалов там не прижился.

Я считаю, что выбирать этого тренера – неправильный шаг. Это вообще будет кошмар.

– А кого вы видите на тренерском мостике ЦСКА?

– Есть один отличный вариант – Игнашевич . Он сейчас как раз свободен. Помимо того, что это был легендарный защитник, так он еще и главным тренером работал результативно. У него есть все данные для того, чтобы успешно работать с ЦСКА.

Нет, нужно брать какого-то кота в мешке. Я не верю в успешное выступление армейцев под руководством Челестини. И сожалею о таком выборе руководства. Уверен, что команда посыплется. Вот увидите.

– То есть, считаете, что у ЦСКА с этим тренером туманные перспективы?

– Не то, что туманные, а очень плохие.

– Вы против любого иностранного тренера во главе ЦСКА? Хотите, чтобы командой руководил россиянин?

– Против любого иностранца. У нас что, свои тренеры хуже? Зачем себя унижать?

– Но Николич же дал хороший результат.

– У него просто удачно получилось. Он сам не ожидал такого и обалдел.

– Думаете, в России сложнее работать, чем в Швейцарии?

– Конечно, сложнее. Там другой чемпионат, более либеральный, творческий, зрелищный. А у нас на каждом клочке поля идет борьба. Даже в Европе такого нет. Свистки идут постоянно, стычки. Тогда, как в Европе арбитров не слышно и не видно на поле. А у нас очень сложный чемпионат.

Так что я очень разочарован новостями о переговорах с Челестини. Не представляю, что будет с командой, – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Пономарев.