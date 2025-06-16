Губерниев о тренере для ЦСКА: «История с Николичем показала – иностранец в любой момент может сбежать. У нас свободны Мостовой, Черчесов»

Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения нового тренера в ЦСКА.

Ранее появилась информация , что швейцарец Фабио Челестини может возглавить московский клуб.

– Стоит ли ЦСКА искать россиян на пост главного тренера после ухода Николича?

– Россияне – идеальный вариант.

История с Николичем показала, что иностранец в любой момент может сбежать, как француз, форсируя реку Березину зимой 1812 года.

У нас свободны Мостовой, Черчесов. Есть люди, связанные с ЦСКА: братья Березуцкие, Игнашевич, Ролан Гусев.

Есть и молодые тренеры, которые могли бы поработать. Я считаю, что сейчас, во время отстранения, приглашать иностранцев – стрелять себе в ногу, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.