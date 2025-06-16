Губерниев о тренере для ЦСКА: «История с Николичем показала – иностранец в любой момент может сбежать. У нас свободны Мостовой, Черчесов»
Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения нового тренера в ЦСКА.
Ранее появилась информация, что швейцарец Фабио Челестини может возглавить московский клуб.
– Стоит ли ЦСКА искать россиян на пост главного тренера после ухода Николича?
– Россияне – идеальный вариант.
История с Николичем показала, что иностранец в любой момент может сбежать, как француз, форсируя реку Березину зимой 1812 года.
У нас свободны Мостовой, Черчесов. Есть люди, связанные с ЦСКА: братья Березуцкие, Игнашевич, Ролан Гусев.
Есть и молодые тренеры, которые могли бы поработать. Я считаю, что сейчас, во время отстранения, приглашать иностранцев – стрелять себе в ногу, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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