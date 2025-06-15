Гурцкая про Николича: «Почему Станкович, ни ### не сделавший, продлевает контракт и получает еще больше бабок, а Марко должен быть ######## бессребренником и просто патриотично работать?»

Тимур Гурцкая оценил финансовые запросы Марко Николича в ЦСКА.

Сербский специалист ушел из ЦСКА после победы в Фонбет Кубке России и возглавил греческий АЕК .

«Не было разговора ни про семью, ни про трудности дороги. Ничего! Да, он хотел переподписать контракт. А кто не хочет?

Он пришел на очень скромных условиях для его статуса. Давай зрителям цифры скажем – он в Эмиратах получал 3 миллиона евро [в год], в ЦСКА пришел на 1,2 млн. Дав результат, ему надо было продлить свой контракт на улучшенных условиях. Что тут не так?

Почему условный тренер Станкович , который вообще ни ### (ничего) не сделал, продлевает контракт и получает еще больше бабок? Почему Николич-то не может получать больше денег?

Почему, как потом выяснилось, Федотов получал 200 млн рублей в ЦСКА в год? Почему Николич должен быть ######## (классным) сербским парнем бессребренником, который просто патриотично должен работать? Он показал очень приемлемый результат. Дал надежду.

Я слышал от Акинфеева , который видел огромное количество тренеров и у которого комната трофеев, – Игорь сказал, что мы можем побороться за чемпионство», – сказал агент Гурцкая в разговоре с журналистом Сергеем Егоровым .

Гурцкая о Николиче: «ЦСКА вовремя не положил новый контракт, убрав пункт о выкупе за 600 тысяч. Cчитали, что слово сказано, но на бумаге этого не было. Марко никого не кинул»

Уход Николича – не повод паниковать