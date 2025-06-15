«Акинфеев сильнее и Сафонова, и Агкацева». Кузнецов о голкиперах

Дмитрий Кузнецов сравнил российских вратарей.

«Есть ряд вратарей в РПЛ , которые сейчас на виду, но все совершают ошибки, ляпы есть у всех. А Акинфеев посмотрите, сколько в этом сезоне пропустил в ЦСКА . Статистика, выбор позиции, уверенность в игре, подсказ, лидерские качества – это на первый план выходит.

Для меня Акинфеев – лучший вратарь. Для меня он сильнее и Сафонова, и Агкацева . Вы же видели ляп Сафонова ? Да, у всех бывает. Но ему 25 лет, Акинфееву 39. В этом возрасте он выглядит конкурентноспособным, соответствует всем параметрам вратарским, лидер команды», – сказал бывший защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots.