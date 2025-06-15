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«Акинфеев сильнее и Сафонова, и Агкацева». Кузнецов о голкиперах

Дмитрий Кузнецов сравнил российских вратарей.

«Есть ряд вратарей в РПЛ, которые сейчас на виду, но все совершают ошибки, ляпы есть у всех. А Акинфеев посмотрите, сколько в этом сезоне пропустил в ЦСКА. Статистика, выбор позиции, уверенность в игре, подсказ, лидерские качества – это на первый план выходит.

Для меня Акинфеев – лучший вратарь. Для меня он сильнее и Сафонова, и Агкацева. Вы же видели ляп Сафонова? Да, у всех бывает. Но ему 25 лет, Акинфееву 39. В этом возрасте он выглядит конкурентноспособным, соответствует всем параметрам вратарским, лидер команды», – сказал бывший защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
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logoМатвей Сафонов
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