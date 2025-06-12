Вячеслав Чанов: «В чем Сафонов превзошел Акинфеева? Он не основной голкипер «ПСЖ». Есть медаль победителя ЛЧ, а что еще? Игорь выиграл бронзу Евро, с ЦСКА – Кубок УЕФА»

Вячеслав Чанов считает, что Матвей Сафонов пока не превзошел Игоря Акинфеева.

– Кто-то считает, что Матвей Сафонов уже превзошел Игоря Акинфеева, так как уехал в топовый европейский клуб.

– Я очень рад за Матвея! В нынешних реалиях, когда мы лишены международных турниров, когда нас никуда не пускают, получить предложение от чемпиона Франции – настоящий прорыв! Достижение! И я испытываю гордость за отечественную вратарскую школу. Значит, мы востребованы.

Да, Игорь не попробовал свои силы за рубежом. Но я не знаю, были ли у него реальные предложения. И потом Акинфеев сам мог сказать: «Меня в ЦСКА все устраивает». Каждый сам делает свой выбор.

– Так как вы относитесь к частым сравнениям Акинфеева и Сафонова?

– Кто-то ставит сейчас Сафонова выше Акинфеева? Ну а в чем Матвей превзошел Игоря? Выиграл Лигу чемпионов? Молодец – вопросов нет. Но в финале не играл, остался в запасе. Да и не только в финале. Сейчас он точно не основной голкипер парижан. Да, у него есть медаль победителя ЛЧ. А что еще?

Игорь со сборной выиграл бронзу Евро, с ЦСКА – Кубок УЕФА. По количеству матчей, в том числе и сухих, по числу титулов он Матвея превосходит. При всем уважении к Сафонову я не могу сказать, что он опередил Акинфеева. При этом Матвей показал: наша, отечественная вратарская школа востребована в Европе, – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.