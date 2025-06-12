«Акинфеев – вратарь номер один в России, до его уровня всем очень далеко. У Сафонова все впереди, но ему нужно постоянно играть». Семин о голкиперах
Юрий Семин считает Игоря Акинфеева лучшим российским голкипером.
– До уровня Игоря Акинфеева всем вратарям очень далеко. Это не только из-за того, что Игорь прекрасно выступал на чемпионате мира, в еврокубках, но и сейчас он играет хорошо. Акинфеев в великолепной форме и неоднократно выручал ЦСКА в сложных ситуациях. Для меня он вратарь номер один в России.
– Чего пока не хватает Сафонову, чтобы приблизиться к уровню Акинфеева?
– Матвею надо постоянно играть. Не надо сравнивать Сафонова с Акинфеевым. Матвей молод, у него все впереди, но ему нужно постоянно играть, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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